Сегодня, 23:47 RSS

В США модель Кейт Аптон признали самой сексуальной женщиной: фото красотки

Сегодня, 23:04
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1 / 8 Кейт Аптон (Maxim)

Многочисленные фотосессии девушки - настоящее пиршество для взора ценитей красоты.

Американская модель и звезда глянцевых журналов для мужчин Кейт Аптон  получила звание самой сексуальной женщины по версию популярного издания Maxim.

Соответствующее сообщение опубликовал портал TMZ. Аптон опередила  серьезных конкуренток – певиц Тейлор Свифт и Майли Сайрус.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сексуальная модель Алексис Рен позировала полуобнаженной для издания Sports illustrated.

 

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Теги:  
Кейт Аптон.США, модель, Maxim
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