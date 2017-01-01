В США порноактриса голой "изобразила" Ким Кардашян: фото

Фотосессия состоялась в рамкой полномасштабной рекламной кампании бренда Канье Уэста.

К рекламной кампании новой коллекции бренда Yeezy Season 6, принадлежащего известному рэперу Канье Уэсту, присоединилась порноактриса Лейла Стар и светская львица Пэрис Хилтон.

Как сообщают западные СМИ, обе они преобразились в супругу Уэста Ким Кардашян, копируя ее образы через одежду и парики.

Кроме того, Лейла Стар и вовсе ограничилась одним париком и предстала перед камерой обнаженной, рекламируя обувь Yeezy Season 6.

Фото, сделанные в рамках кампании, сначала были опубликованы на страницах Кардашян в соцсетях, а после и продублированы в профиле Пэрис Хилтон.

"Было очень весело в роли клона Ким", —написала она.

Напомним, ранее Кардашян удивила поклонников слишком откровенными фото.