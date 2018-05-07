В США пьяный Джонни Депп устроил драку на съемочной площадке

Известный своей эксцентричностью актер все реже и реже может удерживать себя в руках.

Джонни Депп Reuters

Известный киноактер и голливудская звезда Джонни Депп во время съемок криминального детектива "Лабиринт" в пьяном виде совершил нападение на менеджера по локациям.

Инцидент произошел во время cъемочного процесса на улице в центре Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Депп, который употреблял спиртное практически все время, без особого успеха пытался самостоятельно поставить сцену, сообщает издание New York Post.

Когда разрешение на съемку и перекрытие транспорта в переулке истекло, менеджер по локациям сообщил режиссеру Брэду Фурману, что пора заканчивать. Постановщик ответил: "Скажи это Джонни Деппу!". Менеджер так и поступил. Когда он подошел к актеру, что очередной дубль станет последним, то Депп разозлился и набросился на него с кулаками.

Причем актер в пылу даже предлагал менеджеру заплатить 100 тысяч долларов – если он всерьез ввяжется в драку. После этого Деппа оттащили от месте конфликта члены съемочной группы.

К слову, в фильме "Лабиринт" Депп играет детектива Рассела Пула, который расследует произошедшие в 90-х убийства легендарных рэп-исполнителей Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Брэда Питта и Джонни Деппа назвали самыми неприбыльными актерами.

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