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В США скончался отец короля поп-музыки Майкла Джексона

Сегодня, 20:35

За несколько дней до смерти Джо Джексон подтвердил слухи о своей скорой смерти.

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Джо Джексон скончался в США в возрасте 89 лет Reuters
Отец покойного короля поп-музыки Майкла Джексона — Джо Джексон скончался в США в возрасте 89 лет.

Такую информацию обнародовал портал TMZ, ссылаясь на собственный источник.

При этом отмечается, что за несколько дней до смерти он подтвердил слухи о своей скорой смерти в Twitter — опубликовал фотографию на фоне заката и констатировал, что ему осталось увидеть гораздо меньше закатов, чем он уже видел.

Покойный Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, а также управлял собственным лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон был продюсером Майкла Джексона после того, как Майкл покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.

Напомним, ранее сообщалось, что Майкла Джексона в детстве изнасиловал собственный отец.

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Майкл Джексон, Джо Джексон
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