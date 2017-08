В США вручили премии MTV Video Music Awards, триумфатор — Кендрик Ламар

Мероприятие состоялось в американском Инглвуде.

Кендрик Ламар Reuters

В американском Инглвуде (штат Калифорния) прошла 34-я церемония вручения премий, триумфатором стал рэпер— его клип победил в ряде номинаций.

Агентство уточнило, что в видео исполнителя обыгрывается тема знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

На мероприятии почетную награду за видеодостижения имени Майкла Джексона получила Пинк (Алиша Бет Мур), а Тейлор Свифт представила новый клип на песню Look What You Made Me Do.

Кендрик Ламар c наградами Reuters

Приводим полный список победителей MTV VMA-2017:

"Видео года" — "Humble" Кендрик Ламар;

"Артист года" — Ed Sheeran;

"Лучший молодой артист" — Khalid;

"Лучшее хип-хоп видео" — "Humble" Кендрик Ламар;

"Лучшее танцевальное видео" — Stay Zedd & Alessia Cara;

"Песня лета" — XO Tour Llif3 Lil Uzi Vert;

"Лучшая поп-композиция" — Fifth Harmony ft. Gucci Mane Down;

"Лучшая рок-композиция" — Twenty One Pilots Heavydirtysoul;

"Лучшая хореография" — Fade — Kanye West (Teyana Taylor, Guapo, Matthew Pasterisa, Jae Blaze & Derek Watkins);

"Лучшая колаборация" — Zayn & Taylor Swift "I Don't Wanna Live Forever" (Fifty Shades Darker);

"Лучший арт-дирекшн" — "Humble" Кендрик Ламар;

"Лучшая режиссура" — "Humble" Кендрик Ламар;

"Лучший монтаж" — Wyclef Jean (Young Thug Editors: Ryan Staake, Eric Degliomini);

"Лучшие визуальные эффекты" — "Humble" Кендрик Ламар.

Напомним, в конце февраля американская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) стала обладательницей премии "Филантроп года", присужденной ей Гарвардским университетом.

