В США завершилось расследование смерти певца Принса

Полиция сообщила, что обвинение в убийстве предъявить некому.

Полиция сообщила, что обвинение в убийстве предъявить некому Фото: Reuters

В Миннесоте, США завершилось расследование по факту смерти поп-певца Принса, длившееся почти два года. Прокурор округа Карвер Марк Метц сообщил, что обвинений в рамках дела предъявлено не было.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на прокурора округа Карвер Марка Метца.

"У нас просто нет достаточных доказательств, чтобы обвинить кого-то в преступлении, связанном со смертью Принса", - заявил прокурор на пресс-конференции в связи с закрытием дела.

По его словам, до сих пор неизвестно, кто дал певцу опиоидный анальгетик фентанил, от передозировки которого он умер.

Прокурор был вынужден констатировать, что предъявить обвинение в убийстве Принса некому.

Новость о загадочной кончине легендарного Принца всколыхнула мир 21 апреля 2016 года. Тело музыканта было найдено в его особняке в Пейсли-Парк.

Напомним, СМИ рассекретили предсмертную записку Принса.

Ранее в честь Принса назвали новый оттенок фиолетового цвета — Love Symbol #2.