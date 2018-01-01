В США звезда популярного сериала "засветила" грудь для фанатов: видео

Ролик с записью инцидента в кратчайшие сроки разошелся по Сети.

Хлоя Беннет Latin Times

В США актриса Хлоя Беннет, прославившаяся ролью Дейзи "Скай" Джонсон в популярном сериале "Агенты Щ.И.Т." (по комиксам Marvel) нечаянно "засветила" свои груди во время онлайн-трансляции в одной из соцсетей.

Девушка в окружении стилистов готовилась к съемкам и снимала себя на камеру. В какой-то момент она неловко повернула камеру – так, что ее фанатам, наблюдавшим за трансляцией, стал виден ее аккуратный и ухоженный бюст.

Беннет быстро удалила запись трансляции, однако ролик успели сохранить и распространить интернет-пользователи.

Напомним, ранее бюстом ненароком "светила" известная американская актриса Дженнифер Лоуренс.

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