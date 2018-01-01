В свитере, но без штанов. Американская модель опубликовала соблазнительное фото

Снимок манекенщицы за день собрал более миллиона лайков.

Алексис Рен показала новое фото instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в свитере, но без штанов.

Соблазнительный снимок был сделан в тропиках, говорится на странице девушки в Instagram.

Фото за день собрало более миллиона лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы.

"Perfektion (совершенство — Ред.)", — отметила miacharlote. "Awesome eyes (удивительные глаза — Ред.)", — считает junelikeseptember. "So pretty (Так красиво — Ред.)", — написал like_no_where.

Алексис Рен показала новое фото instagram.com/alexisren

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.