"В таких куртках у нас бомжи ходят": в Сети посмеялись над нарядом Филиппа Киркорова за 5 тысяч евро

Образ артиста в дизайнерском пуховике рассмешил подписчиков.
На своей странице в Instagram артист выложил видео, на котором он предстал перед фанатами в дизайнерском пуховике Philipp Plein за 5,180 тысяч евро (почти 174 тысячи гривен).
Однако подписчиков такой наряд только позабавил.
"Ха в таких куртках у нас бомжи ходят!", "Вообще как клоун стал и ещё какие то черепа ужас!", "Филя, ну и куртка", - писали подписчики.
Ранее Филиппа Киркорова в шикарном дизайнерском пуховике назвали "бомжом с подворотни".