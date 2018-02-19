"В таких куртках у нас бомжи ходят": в Сети посмеялись над нарядом Филиппа Киркорова за 5 тысяч евро

Образ артиста в дизайнерском пуховике рассмешил подписчиков.

Филиппа Киркорова снова высмеяли подписчики fkirkorov/instagram

Российский певец Филипп Киркоров в очередной раз стал объектом насмешек его подписчиков.

На своей странице в Instagram артист выложил видео, на котором он предстал перед фанатами в дизайнерском пуховике Philipp Plein за 5,180 тысяч евро (почти 174 тысячи гривен).

Однако подписчиков такой наряд только позабавил.

"Ха в таких куртках у нас бомжи ходят!", "Вообще как клоун стал и ещё какие то черепа ужас!", "Филя, ну и куртка", - писали подписчики.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 19, 2018 в 2:37 PST

Ранее Филиппа Киркорова в шикарном дизайнерском пуховике назвали "бомжом с подворотни".