"В таких нарядах самое оно в порнухе сниматься": фанаты возмутились пошлому образу Ольги Бузовой

Певица поделилась фото в откровенном боди.

Бузову снова раскритиковали за наряд instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у них волну возмущения.

На снимке, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в черном боди и колготах в сеточку, свой образ она дополнила накладными длинными волосами с красными концами.

"Сцена - моя жизнь, как я скучала по концертам", - подписала фото Бузова.

Однако фанаты высмеяли фразу певицы, отметив, что у нее нет таланта, и одевается она для выступлений в стрип-клубах.

"Если бы еще и пела без фонограммы, было бы лучше. Записать песню на студии, открывать потом рот на сцене, может каждый", "Оль, ну нет у тебя голоса...", "Надо же такое написать. Сцена моя жизнь. "Твое" - в стрип-клубах выступать! Ты до того прославилась своим поведением и оголенным телом!", "В таких нарядах самое оно в порнухе сниматься", - возмущались юзеры.

Певица возмутила подписчиков своим образом instagram.com/buzova86

Ранее Ольга Бузова выдвинула свою кандидатуру на Евровидение-2019.

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