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"В туалете тоже на шпагате сидит?": фото Волочковой на лошади вызвало волну возмущения в Сети

Сегодня, 18:05

Балерину высмеяли за странную обувь.

Волочкова
Фото балерины вызвало волну возмущения instagram.com/volochkova_art
Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала жаркие обсуждения в Сети под своим последним фото.

На своей странице в Instagram балерина поделилась снимком, на котором она запечатлена верхом на лошади в шпагате.

Однако поклонники не оценили гибкость Волочковой, и раскритиковали ее выбор обуви и позу.

"Господи, бедная лошадь, и ее "пометили" вареником", "У обеих есть копыта", "Забавно! Лошадка на лошадке…у обеих есть копыта", "Волочкова на коне врастопырку…Ну кого этим можно удивить в наше время?", "Клиника. Вызовите уже Насте скорую", "Она в туалете тоже на шпагате сидит?",  - возмущались юзеры.

Анастасия Волочкова
Волочкова в традиционном шпагате позировала на лошади instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова показала фанатам растяжку, а в  ответ получила шквал критики.

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Теги:  
Анастасия Волочкова, фото, шпагат, лошадь
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