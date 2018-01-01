В Украине впервые выступит южноафриканская группа Die Antwoord

Музыканты выступят 6 августа в одном из столичных клубов.

Die Antwoord впервые выступят в Киеве Фото: Facebook

В августе 2018 года в Киеве впервые выступит популярная южноафриканская рейв-группа Die Antwoord.

Выступление коллектива состоится 6 августа в киевском клубе Stereo Plaza, об этом сообщил организатор концерта, агентство "Мельница" на своей странице в Facebook.

"Поздравляем всех с Днём Влюблённых! Билеты в продаже с 19/02", - говорится в сообщении.

Die Antwoord - южноафриканская рейв-группа, исполняющая музыку в стиле rap-rave (рэп в сочетании с мотивами нью-рейва). Группа состоит из трёх музыкантов: Ninja, Йо-Ланди Фиссер и DJ Hi-Tek. Помимо музыки команда известна своим характерным узнаваемым имиджем.

Ранее стало известно, что в Украине впервые выступит Bonobo.