В Украину едет Стинг

В туре 57th & 9th World Tour Стинга сопровождает группа из троих музыкантов.

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Всемирно известный певец и музыкант Стинг 6 октября 2017 года выступит в Киеве.

Об этом пишет ivona.

После аншлаговых концертов по Северной Америке, Европе, Южной Америке и Мексике Sting's 57th & 9th World Tour берет мир штурмом с восторженными отзывами поклонников и критиков.

Гитарный рок-тур стартовал в Северной Америке, посетил в прошлом месяце Европу и в настоящее время проходит в Центральной и Южной Америке; далее следует Азия, после чего Стинг вернется в Европу для избранных выступлений летом на фестивалях и продолжит осенний тур новыми анонсированными шоу в Украине, Австрии, Болгарии, России, Литве, Польше, Венгрии и Македонии. Дополнительные европейские даты еще будут анонсированы.

В туре 57th & 9th World Tour Стинга сопровождает группа из троих музыкантов, в том числе его давний гитарист, Доминик Миллер, Джош Фриз (ударные) и Руфус Миллер (гитара). Специальные гости — певец и композитор Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кардона, который регулярно выступает с The Last Bandoleros.

Отметим, 57th & 9th — двенадцатый студийный альбом Стинга и его первая работа в стиле поп-рок за последние десять лет. Десять песен, составляющих альбом, представляют широкий диапазон музыкальных стилей: от пронзительного гитарного сингла I Can't Stop Thinking About You до ритмичного хита Petrol Head и гимна 50 000.

Напомним, в Киеве пройдет уникальный акустический концерт Brutto.