В Украину не пустили популярную российскую артистку Светлану Сурганову

С начала 2017 года Украина запретила въезд в Украину уже 117 артистам.

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Об этом в понедельник, 14 мая сообщил помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян, уточнив, что музыкантка прибыла рейсом из Минска.

"В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через 2 дня вернулась в Россию", - сообщил чиновник на своей странице в соцсети Facebook.

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Слободян уточнил, что Сурганова в страну прилетела в личных целях, однако украиснкое законодательство, по которому в Крым разрешен въезд только с территории Украины по согласованию с украинскими властями, не предусматривает исключений.

"В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрете ей въезда сроком на 3 года", - написал чиновник.

Он также добавил, что с начала 2017 года пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, нарушившим законодательство относительно посещения Крыма.

Напомним, несколько дней назад в Украину не пустили известного российского рэпера из базы "Миротворца".

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