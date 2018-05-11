В захваченном Луганске выступили российские звезды, видео

В подконтрольном боевикам городе концерт открыл один из основателей рок-группы "Агата Кристи".

В захваченном Луганске, в частности, спел Александр Маршал Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 10 мая, в захваченном боевиками "ЛНР" Луганске выступили известные российские исполнители — один из основателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Александр Миньков (Александр Маршал), Олег Газманов и Виктория Цыганова.

Концерт стал своеобразным продолжением цикла устроенных террористами мероприятий, посвященных Дню Победы (9 Мая), рассказал "первый замминистра культуры, спорта и молодежи" псевдореспублики Сергей Назаревич, пишет РИА Новости.

По данным агентства, концерт открывал Самойлов, он спел ряд популярных песен, в частности, — "На Берлин". Газманов, в свою очередь, представил в Луганске песни из нового альбома, который называется "Жить, так жить", а Миньков даже утверждал, что готов воевать за "ЛНР".

"Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем и если нужно будет, я оружие возьму и пойду. Спасибо за то, что вы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь", — сказал он.

Напомним, 1 мая центре подконтрольного боевикам "ДНР" Донецка выступила популярная российская поп-группа "Город 312", она исполнила, в частности, свой шлягер — "Вне зоны доступа". Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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