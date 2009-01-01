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В зеленом галстуке и очень серьёзный. Арнольд Шварценеггер встретился с Папой Римским

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Целью приезда актера была презентация программы по уменьшению выбросов углерода в атмосферу.

Арнольд Шварценеггер
Папа Римский и Арнольд Шварценеггер Reuters
 Звезда "Терминатора" и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Об этом пишет Reuters.

Целью приезда актера была презентация программы по уменьшению выбросов углерода в атмосферу.

В целом, звезда занимается экологическими инициативами и пытается принять действенные меры для предотвращения глобальным изменениям климата.

Арнольд Шварценеггер
Reuters

К слову, это уже не первая встреча Арнольда и главы Католической церкви: ранее артист и бывший политик встретился с ныне покойным Папой Иоанном Павлом II.

Арнольд Шварценеггер
Reuters

В подписи к совместному фото с Папой Римским Шварценеггер подчеркнул, что очень уважает его и считает такой визит — честью.

Арнольд Шварценеггер
Reuters

Напомним, Папа Римский сделал заявление по Донбассу.

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Арнольд Шварценеггер, Терминатор, Папа Римский
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