В зеленом галстуке и очень серьёзный. Арнольд Шварценеггер встретился с Папой Римским

Целью приезда актера была презентация программы по уменьшению выбросов углерода в атмосферу.
Об этом пишет Reuters.
Целью приезда актера была презентация программы по уменьшению выбросов углерода в атмосферу.
В целом, звезда занимается экологическими инициативами и пытается принять действенные меры для предотвращения глобальным изменениям климата.
К слову, это уже не первая встреча Арнольда и главы Католической церкви: ранее артист и бывший политик встретился с ныне покойным Папой Иоанном Павлом II.
В подписи к совместному фото с Папой Римским Шварценеггер подчеркнул, что очень уважает его и считает такой визит — честью.