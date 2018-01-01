В желтых мохнатых тапках и в спортивном костюме: Слава из "НеАнгелов" удивила модным выбором

Певица примерила новый наряд.

Певица примерила новый наряд instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила узнать у фанатов, идет ли ей новый наряд, в котором она прогулялась по улицам Киева.

Артистка примерила новый образ, и фотографиями поделилась на своей странице в Instagram. На снимках Слава запечатлена в черном спортивном костюме, в очках Ray Ban, с рюкзаком Louis Vuitton и куртке цвета хаки. Особое внимание фанатов привлекли ярко желтые мохнатые тапки.

"Тапки агонь! Только вот не для наших улиц", "Да...тапки самые крутые", "Супер, особенно шлепки!", "Шлепки сделали погоду! Очень круто!", "Очень стильная!) тапочки отпад", "Урааааа! народ можно не тратится, а гулять в комнатных тапках", - оценили образ певицы подписчики.

Фанаты обратили внимание на яркие тапки instagram.com/slava_kaminska

Большинство поклонников положительно оценили образ Славы instagram.com/slava_kaminska

Ранее Слава из "НеАнгелов" обновила образ.

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