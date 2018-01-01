Вакарчук пригласил поклонников на концерт "квантовой физики": фото

Исполнитель опубликовал шуточную афишу.
"Вот собственно детали нашего мероприятия на День Независимости. Кто хочет изучить репертуар заранее, смотрите ссылки", – написал певец в Twitter.
Напомним, Вакарчук окончил физический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, затем аспирантуру этого вуза. Является кандидатом физико-математических наук, написал диссертацию на тему "Суперсимметрия электронов в магнитном поле". После окончания университета Вакарчук мог продолжать учебу за границей, но выбрал карьеру музыканта, и в 1994 году основал музыкальную группу "Океан Эльзы".
Как ранее сообщалось, Вакарчук впервые после возвращения в Украину из Стэнфорда, США, дал интервью, в котором ответил и на вопросы относительно его политических амбиций.
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