Вакарчук пригласил поклонников на концерт "квантовой физики": фото

Исполнитель опубликовал шуточную афишу.

Святослав Вакарчук сделал микс музыки и физики УНИАН

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал ироничную афишу, с помощью которой приглашает всех желающих на концерт в честь Дня независимости Украины, который якобы будет четырехчасовой лекцией на тему "Ничего кроме квантовой физики".

"Вот собственно детали нашего мероприятия на День Независимости. Кто хочет изучить репертуар заранее, смотрите ссылки", – написал певец в Twitter.

Фото: скрин Twitter/Святослав Вакарчук

Напомним, Вакарчук окончил физический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, затем аспирантуру этого вуза. Является кандидатом физико-математических наук, написал диссертацию на тему "Суперсимметрия электронов в магнитном поле". После окончания университета Вакарчук мог продолжать учебу за границей, но выбрал карьеру музыканта, и в 1994 году основал музыкальную группу "Океан Эльзы".

Как ранее сообщалось, Вакарчук впервые после возвращения в Украину из Стэнфорда, США, дал интервью, в котором ответил и на вопросы относительно его политических амбиций.

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