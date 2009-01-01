Валид Арфуш и Лида Петрова устроили еще одну свадьбу на Бали, опубликованы фото

Парочка отдыхает со своими детьми и друзьями.
Снимки парочка регулярно публикует у себя на странице в Instagram.
Знаменитые супруги решили объединит приятное с полезным, и кроме отдыха, решили добавить себе романтики и сыграть свадьбу. Они опубликовали фотографии в национальных костюмах. "День любви. Женитесь чаще, любите побольше", —подписал Валид фото с Лидой Петровой.
Также известно, что парочка отдыхает со своими детьми и друзьями.
Напомним, Полякова на Бали учит местных жителей варить кутью.