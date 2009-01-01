Валид Арфуш и Лида Петрова устроили еще одну свадьбу на Бали, опубликованы фото

Парочка отдыхает со своими детьми и друзьями.

Валид Арфуш и Лида Петрова Instagram

Бизнесмен Валид Арфуш и его супруга Лида Петрова проводят новогодние каникулы на острове Бали.

Снимки парочка регулярно публикует у себя на странице в Instagram.

Знаменитые супруги решили объединит приятное с полезным, и кроме отдыха, решили добавить себе романтики и сыграть свадьбу. Они опубликовали фотографии в национальных костюмах. "День любви. Женитесь чаще, любите побольше", —подписал Валид фото с Лидой Петровой.

Также известно, что парочка отдыхает со своими детьми и друзьями.

Напомним, Полякова на Бали учит местных жителей варить кутью.