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Валид Арфуш и Лида Петрова устроили еще одну свадьбу на Бали, опубликованы фото

Сегодня, 14:25
Валид Арфуш < >
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Парочка отдыхает со своими детьми и друзьями.

Валид Арфуш
Валид Арфуш и Лида Петрова Instagram
Бизнесмен Валид Арфуш и его супруга Лида Петрова проводят новогодние каникулы на острове Бали.

Снимки парочка регулярно публикует у себя на странице в Instagram.

Знаменитые супруги решили объединит приятное с полезным, и кроме отдыха, решили добавить себе романтики и сыграть свадьбу. Они опубликовали фотографии в национальных костюмах. "День любви. Женитесь чаще, любите побольше", —подписал Валид фото с Лидой Петровой.

Также известно, что парочка отдыхает со своими детьми и друзьями.

Напомним, Полякова на Бали учит местных жителей варить кутью.

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Валид Арфуш, Лида Петрова, отдых, свадьба, Бали
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