Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз приняли участие в фотосессии

Фолловеры заметили, что они похожи "как две капли воды".

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и ее дочь модель Лили-Роуз Депп стали главными героинями глянца.

Об этом пишет spletnik.

"Моя мама-красавица и я для Our City of Angels в объективе Дэвида Мушгейна", — сообщила своим подписчикам в Instagram Лили-Роуз.

Как сообщила начинающая модель и актриса, все вырученные от продажи нового номера издания средства будут перечислены на счет некоммерческой организации Planned Parenthood, предоставляющей медицинские услуги, связанные с репродуктивным здоровьем матери и ребенка.

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Впрочем, фолловеры юной знаменитости с большим удовольствием принялись обсуждать не благотворительность матери и дочери, а их сходство, заметив, что они похожи "как две капли воды".

Напомним, 63-летняя модель снялась в откровенной фотосессии вместе с дочерями.