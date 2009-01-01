Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз приняли участие в фотосессии

Фолловеры заметили, что они похожи "как две капли воды".
Об этом пишет spletnik.
"Моя мама-красавица и я для Our City of Angels в объективе Дэвида Мушгейна", — сообщила своим подписчикам в Instagram Лили-Роуз.
Как сообщила начинающая модель и актриса, все вырученные от продажи нового номера издания средства будут перечислены на счет некоммерческой организации Planned Parenthood, предоставляющей медицинские услуги, связанные с репродуктивным здоровьем матери и ребенка.
Впрочем, фолловеры юной знаменитости с большим удовольствием принялись обсуждать не благотворительность матери и дочери, а их сходство, заметив, что они похожи "как две капли воды".
Напомним, 63-летняя модель снялась в откровенной фотосессии вместе с дочерями.