Ванесса Паради тайно прилетела в Днепр для съемок в фильме о войне и волонтерах — СМИ

Бюджет кинокартины составил 850 тысяч евро, из которых 36,5 тысячи выделило Госкино Украины.

Ванесса Паради Instagram

Французская певица и актриса Ванесса Паради прилетела в Днепр на съемки украинского фильма о войне.

Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что Паради прибыла в город на выходных. Визит актрисы держали в строжайшей секретности и не придавали огласке. Также съемочной группе и персоналу запретили делать какие-либо фото со съемок или рассказывать об этом.

Однако некоторая информация все же утекла. Стало известно, что, будучи в Украине, актриса попросила, чтобы ее угостили каким-нибудь национальным десертом. Так, Паради предложили вареники с вишней, которые пришлись ей по вкусу.

Также известно, что экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа снимается в фильме совместного производства Франции, Литвы, Украины и Польши литовского режиссера Шарунаса Бартаса. Картина называется "Иней".

Создатели все это время скрывали сюжет фильма. Однако сегодня были раскрыты некоторые подробности. Согласно сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради).

"В Киеве Ванесса была еще в декабре 2016 года. А сейчас она прилетела в Днепр для съемок в фильме "Иней" в роли военного фотокорреспондента. Фильм о волонтерах, войне в Украине, любви и многом еще", — рассказал украинский актер Борис Абрамов.

Также стал известен бюджет кинокартины. Он составил всего 850 тысяч евро, из которых 36,5 тысячи выделило Госкино Украины.

Ванесса Паради в Днепре

сьемки фильма "Иней" о волонтерах, войне в Украине, любви pic.twitter.com/geYpQYItM5 — Львовяночка (@tatiana_Lvov) 23 січня 2017 р.





Французский продюсер ленты уверена, что "Иней" — это амбициозное заснеженное роуд-муви, и назвала фильм "уникальным путешествием в украинское настоящее".

Напомним, по книге украинской писательницы Софии Андрухович снимут фильм.