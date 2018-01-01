"Ванну принимаю в присутствии хотя бы двух детей": Анджелина Джоли шокировала откровенным заявлением

Актриса удивила поклонников.

Джоли удивила поклонников откровенным заявлением Фото: Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что принимает ванну в окружении детей.

В одном из последних интервью, 42-летняя актриса, которая воспитывает шестерых детей, призналась, что в одиночестве она чувствует пустоту, поэтому даже ванну принимает в присутствии кого-то из детей, сообщает Business Standard.

"Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне "расслабься". Я из тех мам, которые всегда заняты своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии хотя бы двух детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом", - отметила Анджелина.

Голливудская звезда наслаждается тем, что никогда не расслабляется. Также Джоли отметила, что ее очень раздражает, когда люди говорят, что ей необходимо расслабиться.

Ранее вокруг Анджелины Джоли разгорелся международный секс-скандал.