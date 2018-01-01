Сегодня, 19:14 RSS

"Вау, неожиданно": Настя Каменских удивила фанатов новым пикантным образом

Сегодня, 17:16

Певица анонсировала выход lyric-видео.

Настя Каменских
Певица поделилась новым фото .instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с подписчиками новой фотографией, которой анонсировала выпуск lyric-видео на новую песню "Тримай".

На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором она позирует перед микрофоном с прямыми волосами, ярким макияжем в огромной меховой шубе и блестящем боди. В руках знаменитость держит розу.

Одни подписчики отметили, что такой вамп-образ певице очень идет, другие же заявили, что певица сама на себя не похожа.

"Само очарование", "Вау, неожиданно", "Вот это фотка", "На себя не похожа…", "Огонь!", - восхищались новым стилем певицы юзеры.

Настя Каменских
Фанаты расхвалили новое фото Каменских instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов новым фото.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Настя Каменских, певица, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности