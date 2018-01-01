"Вчера он еще шутил:": на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки"

Дата и место похорон будут названы позднее.

В Москве скончался 39-летний актер театра и кино Александр Исаков.

Зрителям Александр больше всего запомнился по ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Холостяки", "Атлантида", "Моя любовь", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".

Он также 15 лет играл в театре. В частности, участвовал в постановках "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Щелкунчик и мышиный король", "Волшебная туфелька Золушки" и др.

Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии. "Соболезную друзьям, близким и конечно маме – три недели пролежать в больнице, и чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз? Только после отека легких выявить причину – двухсторонняя пневмония. Вчера он еще шутил, приехала мама – были друзья рядом, обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало – сердце уже не справилось! Один вопрос к врачам – дипломы куплены", – цитирует medikforum.ru его коллегу Романа Печерского.

Дату и место похорон обещают сообщить позднее.

Ранее "из-за коварной болезни" в России скончался известный певец. Ему было 59 лет.

Напомним, в Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.

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