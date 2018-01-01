"Вдохновленная". Даша Астафьева похвасталась сексуальными снимками в ретро-стиле

Фото певицы в соцсети собрали много лайков.

Даша Астафьева показала соблазнительные фото в ретро-стиле instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена, в частности, в белье.

Сексуальные снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.

Фото сделаны в ретро-стиле, на двух из них она позирует на окне, а еще на двух, — сидя на мягкой мебели.

"Вдохновленная…", — подписала артистка фото, сделанное на кресле.

Напомним, в начале марта Даша Астафьева опубликовала в соцсети снимки, на которых она позирует в черном спортивном белье. Фото певицы собрали тысячи лайков, посмотреть их можно здесь.

Читайте наши новости в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Telegram