"Вдохновленная". Даша Астафьева похвасталась сексуальными снимками в ретро-стиле

Фото певицы в соцсети собрали много лайков.
Сексуальные снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.
Фото сделаны в ретро-стиле, на двух из них она позирует на окне, а еще на двух, — сидя на мягкой мебели.
"Вдохновленная…", — подписала артистка фото, сделанное на кресле.
Напомним, в начале марта Даша Астафьева опубликовала в соцсети снимки, на которых она позирует в черном спортивном белье. Фото певицы собрали тысячи лайков, посмотреть их можно здесь.
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