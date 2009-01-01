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Вдова Джона Леннона Йоко Оно находится при смерти — СМИ

Сегодня, 10:54

Художница стремится завершить свои дела и примириться со всеми до своей кончины.

Йоко Оно
Йоко Оно Instagram
Самочувствие 84-летней художницы Йоко Оно, вдовы музыканта Джона Леннона, резко ухудшилось.

Об этом сообщает источник radaronline.com.

В последнее время женщина прикована к инвалидному креслу. Йоко стала все чаще вспоминать покойного супруга и обсуждать собственные похороны.

Грэмми-2014 Йоко Оно
Reuters

Художница стремится завершить свои дела и примириться со всеми до своей кончины. С недавних пор Йоко Оно ищет встречи с бывшими участниками британской рок-группы Полом Маккартни и Ринго Старром. Вероятно, японка желает примириться с музыкантами, которых в былые времена рассорила со своим супругом.

Напомним, историю любви Джона Леннона и Йоко Оно экранизируют.

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