Вдова Джона Леннона Йоко Оно находится при смерти — СМИ

Художница стремится завершить свои дела и примириться со всеми до своей кончины.

Йоко Оно Instagram

Об этом сообщает источник radaronline.com.

В последнее время женщина прикована к инвалидному креслу. Йоко стала все чаще вспоминать покойного супруга и обсуждать собственные похороны.

Reuters

Художница стремится завершить свои дела и примириться со всеми до своей кончины. С недавних пор Йоко Оно ищет встречи с бывшими участниками британской рок-группы Полом Маккартни и Ринго Старром. Вероятно, японка желает примириться с музыкантами, которых в былые времена рассорила со своим супругом.

Напомним, историю любви Джона Леннона и Йоко Оно экранизируют.