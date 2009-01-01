Вдова Вороненкова Максакова показала подросшего сына в вышиванке

Подписчики исполнительницы посочувствовали ее утрате и посоветовали держаться.

Мария Максакова Instagram

Об этом пишет starhit.

Мария Максакова также отметила, что не может смириться с утратой любимого супруга Дениса Вороненкова. Поклонники артистки пожелали ей мужества и терпения.

Вчера во всем мире отмечали Международный день защиты детей. По этому радостному поводу многие пользователи социальных сетей выкладывали фотографии подрастающего поколения и поздравляли его с праздником. В числе тех, кто решил обнародовать снимок своего ребенка, оказалась оперная дива Мария Максакова.

На снимке, который появился на странице Марии в одной из социальных сетей, ее сын позирует в вышиванке.

Подписчики исполнительницы посочувствовали ее утрате и посоветовали держаться. Они также пожелали Ване расти здоровым на радость своей знаменитой маме. "Замечательный малыш", "Чудесный", "Красавчик", "Пусть на его лице сияет улыбка", "Какой славный мальчуган", "Хороший", "Храни вас Бог", "Очаровательный", "Сил вам и терпения", "Умные глаза", — писали в комментариях к публикации певицы.

Ранее Мария Максакова дала интервью телеканалу, в котором выразила признательность погибшему супругу за тот короткий промежуток времени, что они провели вместе. Свадьба Максаковой и Вороненкова состоялась в марте 2015 года, а спустя пару лет мужчину застрелили в центре Киева. "Он подарил мне абсолютное счастье. Я благодарна ему за каждый день… Он жил как король и погиб как король. Меня всегда раздражает, когда говорят, что он "умер". Он не умирал, он был совершенно здоровый, умный, прекрасный, остроумный человек"", — говорила исполнительница.

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В ходе беседы с журналистами Максакова также назвала "ошибкой" свой гражданским брак с Владимиром Тюриным, который в свое время был широко известен в криминальных кругах. По последним данным, несколько лет назад мужчина отошел от нелегальной деятельности.

Напомним, убитый Вороненков не оставил Максаковой наследства.