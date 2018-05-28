"Вечно ноги раздвигает": Волочкова показала фанатам растяжку, в ответ получила шквал критики

Балерина порекомендовала поклонникам упражнение на растяжку.

Волочкова поделилась упражнением для растяжки instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть видео, которое разозлило ее подписчиков.

На своей странице в Instagram Волочкова выложила ролик, на котором показывает упражнение на растяжку. Она легла на пол, подложила под поясницу коврик, и стала интенсивно раздвигать ноги в стороны.

"Эффективное упражнение на растяжку! Очень рекомендую всем. Мною проверено годами", - подписала видео балерина.

Однако поклонники такой совет не восприняли, и стали в очередной раз критиковать балерину.

"Да, тут и не поспоришь, "раздвигать ноги" у Вас очень хорошо получается", "Все копыта походу отбила", "Нахрена так свои бревна в стороны бросать? Так можно ламинат пробить!", "Вечно ноги раздвигает", "Ты прям как резиновая", - писали юзеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Май 2018 в 4:15 PDT

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