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Ведущая Леся Никитюк вновь обнажилась

Сегодня, 10:53

На черно-белом снимке Никитюк позирует на кровати в нижнем белье с кружевом.

Леся Никитюк
Леся Никитюк XXL.ua
На этот раз ведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк позировала для эротического календаря XXL и украсила собой июнь.

Фото Леся разместила у себя на странице в Instagram.

На черно-белом снимке Никитюк позирует на кровати в нижнем белье с кружевом. "Большое спасибо команде, которая сумела меня раздеть, это было непросто", — написала под фото телеведущая.

Леся Никитюк
Instagram

"Ого, порядок!", "Раньше была лучше. Развратной стала", "Леся, какая ты шикарная", "На Кристину Агилеру похожа", "Круто! Очень красиво", "Леся, огонь", "Просто глаз не отвести", — комментируют пользователи.

Напомним, девушки из "НеАнгелов" обнажились для мужского календаря.

 

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Ведущая, Леся Никитюк, обнажилась, XXL
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