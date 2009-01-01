Ведущая Леся Никитюк вновь обнажилась

На черно-белом снимке Никитюк позирует на кровати в нижнем белье с кружевом.

Леся Никитюк XXL.ua

На этот раз ведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк позировала для эротического календаря XXL и украсила собой июнь.

Фото Леся разместила у себя на странице в Instagram.

На черно-белом снимке Никитюк позирует на кровати в нижнем белье с кружевом. "Большое спасибо команде, которая сумела меня раздеть, это было непросто", — написала под фото телеведущая.

Instagram

"Ого, порядок!", "Раньше была лучше. Развратной стала", "Леся, какая ты шикарная", "На Кристину Агилеру похожа", "Круто! Очень красиво", "Леся, огонь", "Просто глаз не отвести", — комментируют пользователи.

Напомним, девушки из "НеАнгелов" обнажились для мужского календаря.