Ведущий "Евровидения" женится на дочери миллиардера

На свадьбу пара пригласит только самых близких друзей и родственников.

Александр Скичко Instagram

Александр Скичко готовится взять в жены Елизавету Юрушеву, владелицу киевского гранд-отеля Fairmont.

Об этомпризнался в передаче "Зірковий шлях".

Вместе пара уже несколько лет, а свое "да" девушка сказала любимому еще в январе.

"Я сделал предложение, и в этом году у меня планируется свадьба", — сказал Александр Скичко.

Предложение Саша сделал Лизе на отдыхе в Дубае. Решил не устраивать ничего грандиозного, просто воспользовался идеальным моментом за ужином у поющих фонтанов возле башни Бурджхалифа.

С Елизаветой Юрушевой Instagram

"Я у Лизы спросил: "Как ты думаешь, если бы я тебе сейчас сделал предложение, это было бы романтично?". Она отвечает: "Да, конечно. Такой фонтан, и музыка играет", — рассказывает Скичко. — Пока она отвернулась, я положил осторожно кольцо на стол, а когда Лиза повернула голову, секунды четыре-пять она не понимала, что происходит, если честно. Просто смотрит то на меня, то на кольцо, а во взгляде вопрос: откуда это и чье, кто-то забыл? И здесь у нее шок, ну а дальше.

Сейчас пара активно занимается подготовкой к свадьбе, которая запланирована на начало сентября. Концепцию и сценарий праздника разрабатывает сам Александр Скичко. А невеста тем временем уже приобрела свадебное платье и теперь занимается поиском обручальных колец и идеального костюма для будущего мужа.

"У меня есть картинка моей идеальной свадьбы, поскольку я видел их очень много (Александр провел очень много торжественных церемоний в качестве ведущего. — Авт.). Поэтому в плане наполнения, сценария, сюжета — это больше мое, — признается Александр.

На свадьбу пара пригласит только самых близких друзей и родственников.

"Для меня главное на свадьбе — это гости. У нас не будет огромной свадьбы, только свои, самые близкие: друзья, родители. Человек 40, не более. Нормальная такая украинская свадьба, гулять, может, будем не три, но два дня точно", — говорит Скичко.

Кстати, свое приглашение на праздник уже получили напарники Саши по "Евровидению" Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук.

Напомним, Шакира и Жерар Пике решили пожениться.