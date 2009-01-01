Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров стал героем аниме

Впервые за семилетнюю историю проекта экстремалы отправились "в страну будущего, а не прошлого".

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко Пресс-служба

Вчера в центре Киева, в кинотеатре "Оскар" МФК Gulliver состоялся допремьерный показ самого интригующего сезона популярного трэвел-шоу "Мир наизнанку" о Японии, который стартует на "1+1" 7 сентября в 22.00.

Впервые за семилетнюю историю проекта экстремал Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев отправились "в страну будущего, а не прошлого" — высокоразвитую Японию, чтобы показать телезрителям "изнанку" этой страны, о существовании которой не подозревали даже самые опытные путешественники.

Гостей вечера, "Мисс Украина 2016" и партнершу Дмитрия Комарова в проекте "Танці з зірками" Александру Кучеренко, ведущих "1+1" Соломию Витвицкую и Егора Гордеева, популярную украинскую певицу Тоню Матвиенко и ее супруга Арсена Мирзояна, Аню Добрыдневу, Светлану Тарабарову, дизайнера Ольгу Навроцкую, украинского борца, чемпиона мира и серебряного призера Олимпийских игр Жана Баленюка приветствовала гейша в настоящем традиционном японском кимоно, после чего они полностью погружались в неповторимую атмосферу "страны восходящего солнца", полную ярких красок и контрастов.

Оригинальная фотозона от компании "Lucky Decor" перенесла гостей мероприятия в цветущий сад сакур. Кроме того, каждый гость мог получить эксклюзивный подарок на память о презентации "Мир наизнанку. Япония". Профессиональный мастер японской каллиграфии, специально приглашенный в Украину украинско-японским центром КПИ, иероглифами изображал имя всех желающих.

В зале кинотеатра журналистов и гостей мероприятия ждал особый сюрприз от проекта "Мир наизнанку" — мультфильм в стиле аниме, героем которого стал Дмитрий Комаров.

"Этот мультфильм о том, как я путешествовал по Японии. Его для нас сделала одна из самых крупных студий аниме в этой стране под названием "А1". По этому мультфильму вы сможете увидеть, насколько наши вкусы и взгляды отличаются от японских", — сказал телеведущий.

Также журналисты и гости увидели специальный выпуск проекта "Мир наизнанку", в котором Дмитрий Комаров не только попробовал самое опасное блюдо в своей жизни — смертоносную рыбу фугу, — но и открыл зрителям неожиданную сторону Японии, рассказав об индустрии развлечений для взрослых, которая очень популярна в этой стране.

"В этом выпуске мы собрали японские странности, все то, что шокирует европейцев, чтобы показать, насколько японский менталитет и культура отличаются от наших", — отметил ведущий.

Напомним, Дмитрий Комаров попал в больницу.