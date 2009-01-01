Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров попал в плен к фанатке в полуфинале "Лиги смеха"

В одном из самых ярких номеров обольстительная Даша Астафьева вышла на сцену вместе с командой "Винницкие".

Сегодня покажут первый полуфинал Чемпионата Украины по юмору "Лига смеха" , в котором три команды будут бороться за "билет" в следующий этап.

В новом выпуске "Лиги смеха" выступят команда тренера Оли Поляковой "Отдыхаем вместе", "Винницкие" Юрия Горбунова и "Трио разные и ведущая" Елены Кравец, но в финал сможет пройти только одна из них.

В первом конкурсе команды могли сами придумать тему своего выступления, вторым был "театральный номер со звездой", а в третьем — участникам предстояло не только удачно пошутить, но и продемонстрировать свои танцевальные навыки.

Команда "Отдыхаем вместе" выступила с номером о конвейере на кухне свадебного банкета и заставила зрителей смеяться до слез. Их тренер Оля Полякова на сцене "Лиги Смеха" сделала неожиданное заявление и рассказала об отношениях с танцором Степаном Мисюркой, который составил ей пару на главном танцевальном паркете страны в проекте "1+1" "Танці з зірками".

Елена Кравец в одном из номеров перевоплотилась в героя Юрия Никулина из комедии "Бриллиантовая рука" и вышла на сцену с гипсом на руке.

"Помнишь, я пародию на Олега Винника делала? Тебе понравилось? — Да. — А одному человеку — нет…", — в шутку намекнула Елена на причину своей "травмы".

Бурные аплодисменты зрителей вызвал номер с участием ведущего программы "Мир наизнанку" и участника "Танці з зірками" Дмитрия Комарова, который, по сценарию, попал в плен к назойливой фанатке.

"Это ж я одна за тебя в "Танцях.." все время голосовала!", — призналась фанатка, показав целую коробку мобильных телефонов.

В одном из самых ярких номеров обольстительная Даша Астафьева вышла на сцену вместе с командой "Винницкие" и, перевоплотившись в капитана корабля в Карибском море, покорила сердца не только моряков на сцене, но и зрителей. Полуфиналист "Танців з зірками" и любимец публики Юрий Ткач блестяще сыграл тестя на рыбалке с будущим зятем в выступлении команды "Отдыхаем вместе", а Юрий Горбунов заставил смеяться весь зал, став на время ведущим прогноза погоды самого эмоционального телеканала страны.

Напомним, тренеры "Лиги смеха" рассказали о мистике в их жизнях.