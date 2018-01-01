"Въехали в зад!": в авто Бузовой влетела фура

Некоторые усомнились в достоверности факта аварии.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в Москве угодила в ДТП.

В ее авто – у девушки Mercedes – врезалась фура, пишет Super.ru, приводя фотографии с места событий.

Как видно из снимков, сама певица не пострадала – в отличие от ее машины.

По информации издания, ДТП произошло, когда звезда спешила на шоу "Дом-2".

У себя в Instagram Бузова происшествие никак не прокомментировала – лишь выложила новое фото с подписью: "Мой тяжелый понедельник еще не закончился… я на любимой работе".

Меж тем в комментариях к новости некоторые усомнились в достоверности факта аварии. Многие пишут: "Какая-то постанова… Повреждений не видно ни у фуры ни у Оленьки ни у ее машинки", "Даже фотографии нет с БОКУ, НЕ СТРАННО ЛИ?", "Это фейк, специально построено для очередного пиара", "Базовой въехали в зад!" и т.п.

Ранее Бузова заинтриговала фанатов помолвочным кольцом. Артистка поделилась снимками, на которых заметно ювелирное украшение на безымянном пальце правой руки.

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