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"Ах, какие формы!!!". Вера Брежнева похвасталась "случайным кадром"

Сегодня, 02:45

Фото певицы в соцсети за сутки собрало более 180 тысяч лайков.

Брежнева
Вера Брежнева показала "случайный кадр" instagram.com/ververa
Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена сидящей на сером фоне.

"Случайный кадр" исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он был сделан в столице Франции Париже.

Снимок за день собрал свыше 180 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы.

"Ах, какие формы!!!", — отметил levastalone. "Люблю*", — призналась kamilka7779. "Стройная, красивая", — подчеркнула nataliya_kudryashovaliger.

Брежнева
Вера Брежнева показала "случайный кадр" Скриншот с instagram.com/ververa

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".
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Вера Брежнева, случайный кадр
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