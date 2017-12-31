Вера Брежнева показала шикарные новогодние фото с Константином Меладзе

Брежнева предстала в вечернем платье с открытой спиной и белой шубе, а Меладзе запечатлен в смокинге.
Однако в эти новогодние дни певица опубликовала новогодние снимки в компании супруга на странице в Facebook.
На кадрах, которые были сделаны на съемках новогодней программы, Вера и Константин позируют вместе.
Брежнева предстала в вечернем платье с открытой спиной и белой шубе, а Меладзе запечатлен в смокинге. Свой эффектный и роскошный образ певица дополнила драгоценным ожерельем.
Напомним, Брежнева и Меладзе никогда не афишировали свои отношения и собственную свадьбу проводили в строжайшей секретности.