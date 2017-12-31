Сегодня, 07:35 RSS

Вера Брежнева показала шикарные новогодние фото с Константином Меладзе

Сегодня, 01:23
Брежнева, Меладзе < >
< >
1 / 3 Вера Брежнева и Константин Меладзе. (facebook.com/BrezhnevaVera)

Брежнева предстала в вечернем платье с открытой спиной и белой шубе, а Меладзе запечатлен в смокинге.

Брежнева, Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе. facebook.com/BrezhnevaVera
Известная супружеская пара — певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе  — не любят обсуждать свою личную жизнь, а тем более делиться совместными фото.

Однако в эти новогодние дни певица опубликовала новогодние снимки в компании супруга на странице в Facebook.

На кадрах, которые были сделаны на съемках новогодней программы, Вера и Константин позируют вместе.

Брежнева предстала в вечернем платье с открытой спиной и белой шубе, а Меладзе запечатлен в смокинге. Свой эффектный и роскошный образ певица дополнила драгоценным ожерельем.

 

 Напомним, Брежнева и Меладзе никогда не афишировали свои отношения и собственную свадьбу проводили в строжайшей секретности
Теги:  
Брежнева, Меладзе, фото, Новый год
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...