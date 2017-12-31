Вера Брежнева показала шикарные новогодние фото с Константином Меладзе

Брежнева предстала в вечернем платье с открытой спиной и белой шубе, а Меладзе запечатлен в смокинге.

Вера Брежнева и Константин Меладзе. facebook.com/BrezhnevaVera

Известная супружеская пара — певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе — не любят обсуждать свою личную жизнь, а тем более делиться совместными фото.

Однако в эти новогодние дни певица опубликовала новогодние снимки в компании супруга на странице в Facebook.

На кадрах, которые были сделаны на съемках новогодней программы, Вера и Константин позируют вместе.

Брежнева предстала в вечернем платье с открытой спиной и белой шубе, а Меладзе запечатлен в смокинге. Свой эффектный и роскошный образ певица дополнила драгоценным ожерельем.

Публикация от MeladzeMusic (@meladzemusic) Дек 31, 2017 at 12:08 PST

Напомним, Брежнева и Меладзе никогда не афишировали свои отношения и собственную свадьбу проводили в строжайшей секретности.