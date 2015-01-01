Вера Брежнева публично обнималась с Меладзе, опубликованы фото

Она вышла на сцену в компании экс-коллег по группе "ВИА Гра".

Вера Брежнева и Константин Меладзе Instagram

В рамках российского фестиваля "Рождество на Роза Хутор 2017" состоялся творческий вечер поэта и композитора Константина Меладзе.

Об этом пишет kp.ua.

Поддержать супруга пришла певица Вера Брежнева, которая вышла на сцену в компании экс-коллег по группе "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и Надежды Мейхер. "Золотое" трио исполнило песню "Притяжения больше нет" в дуэте с Валерием Меладзе.

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"Волнительно возвращаться в прошлое, пусть даже на время одной песни, но это было прекрасно. Не важно, каким называют этот наш состав. Важно, что мы несли втроём любовь. Приятно, что вам и сейчас это нравится", — поделилась Брежнева эмоциями от выступления.

Кроме того, Брежнева исполнила песню "Оттепель" из одноименного кинофильма.

После концерта гости творческого вечера продолжили развлекаться в неформальной обстановке в одном из ресторанов. Брежнева и Меладзе трогательно обнимались и нежно смотрели друг друга. Парочка по-прежнему не афиширует факт свадьбы.

Напомним, Вера Брежнева прокомментировала третью беременность.