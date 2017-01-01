Вера Брежнева раззадорила фанатов снимком в нижнем белье: фото

Поп-исполнительница ради поддерживания интереса к себе идет проверенными методами.
Площадкой для публикации она выбрала раздел Instastories на своем аккаунте в социальной сети Instagram.
На фотографии Брежнева позирует в одном белом нижем белье спортивного фасона, демонстрируя подтянутую фигуру. Кроме того, певица шутливо подписала снимок.
"Вернуться в форму после новогодних праздников − бесценно!", - написала Брежнева.
Напомним, ранее певица порадовала фанатов изгибами стройной фигуры в купальнике.