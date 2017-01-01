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Вера Брежнева раззадорила фанатов снимком в нижнем белье: фото

Сегодня, 17:40

Поп-исполнительница ради поддерживания интереса к себе идет проверенными методами.

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Вера Брежнева Виктор Гусейнов / "КП в Украине"
Украинская поп-певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, известная своими постоянными гастролями в России, опубликовала очередной "горячий" снимок.

Площадкой для публикации она выбрала раздел Instastories на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

На фотографии Брежнева позирует в одном белом нижем белье спортивного фасона, демонстрируя подтянутую фигуру. Кроме того, певица шутливо подписала снимок.

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Вера Брежнева Instagram

"Вернуться в форму после новогодних праздников − бесценно!", - написала Брежнева.

Напомним, ранее певица порадовала фанатов изгибами стройной фигуры в купальнике.
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Брежнева, Instagram, фото, белье
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