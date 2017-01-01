Вера Брежнева заинтриговала поклонников необычной прической, фото

Фанаты привыкли видеть певицу с распущенными волосами.

Вера Брежнева решила заинтриговать поклонников Фото: Instagramververa

Популярная исполнительница Вера Брежнева удивила почитателей своего таланта необычной прической.

Фото с очередной модной съемки 35-летняя певица опубликовала в Instagram.

"Январь ворвался неожиданно активным рабочим графиком, но основа всегда - крутая команда, спокойствие, профессионализм, улыбка и поцелуи", - загадочно прокомментировала она свой новый образ.

На публике, как правило, Брежнева появляется с распущенными волосами, поэтому подписчики начали активно комментировать ее оригинальную прическу.

Фото: Instagramververa

"Красота, как всегда, на высоте. Вот что еще нужно истинной женщине для красоты? ", - написал redkiyriabchik.

"Волшебная Верочка! Хорошей работы ", - оставила эмоциональный отзыв Виктория Богатырева.

"Надоела со своими поцелуями, наигранность в каждом движении", - оставил негативный комментарий chernykh9055.

Подробности своего нового образа для фанатов Брежнева так и не раскрыла.

Напомним, ранее Вера Брежнева раззадорила поклонников откровенным снимки в нижнем белье.