Вера Брежнева заинтриговала поклонников необычной прической, фото

Фанаты привыкли видеть певицу с распущенными волосами.
Фото с очередной модной съемки 35-летняя певица опубликовала в Instagram.
"Январь ворвался неожиданно активным рабочим графиком, но основа всегда - крутая команда, спокойствие, профессионализм, улыбка и поцелуи", - загадочно прокомментировала она свой новый образ.
На публике, как правило, Брежнева появляется с распущенными волосами, поэтому подписчики начали активно комментировать ее оригинальную прическу.
"Красота, как всегда, на высоте. Вот что еще нужно истинной женщине для красоты? ", - написал redkiyriabchik.
"Волшебная Верочка! Хорошей работы ", - оставила эмоциональный отзыв Виктория Богатырева.
"Надоела со своими поцелуями, наигранность в каждом движении", - оставил негативный комментарий chernykh9055.
Подробности своего нового образа для фанатов Брежнева так и не раскрыла.
Напомним, ранее Вера Брежнева раззадорила поклонников откровенным снимки в нижнем белье.