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"Верблюжью лапку натрешь об седло". Задастая российская модель побаловала фанатов велопоездкой в трусах

Сегодня, 08:57

Девушка с удовольствием демонстрирует поклонникам все то, чем ее наградили природа и последние достижения фитнес-индустрии.

Гаяне
Гаяне Багдасарян Instagram
Известная российская модель армянского происхождения Гаянэ Багдасарян побаловала своих многочисленных фанатов и подписчиков откровенным видео

Девушка выложила на своей странице в соцсети Instagram видеоролик, на котором она предстала щеголяющей возле велосипеда солидной и увесистой "пятой точкой", едва прикрытой тончайшей полоской трусов. Кроме того, Багдасарян надела короткий белый топ и кокетливый розовый рюкзак.

Гаяне 2
Instagram

Стоит ли говорить, что видео вызвало восторг и каскад пошлых шуток от подписчиков модели. "Верблюжью лапку натрешь об седло", "Попина", "Богиня - девочка", "Хо, намозолит седлом одно место!", "А трусы в жопе", − написали они.

 

A post shared by Bagdasaryan Gayana (@gayana_life) on Jul 15, 2018 at 5:34am PDT

Напомним, ранее "Главред" публиковал материалы о сексапильных моделях Екатерине Енокаевой, Анастасии Решетовой, Анастасии Квитко и Алине Лобачевой.

 

 

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Теги:  
Гаяне Багдасарян, модель, Instagram, трусы
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