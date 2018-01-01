Верка Сердючка заявила о завершении карьеры

Артистка собирается в прощальный тур.

Артистка собирается в прощальный тур

Украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) уходит со сцены. Данилко решил отказаться от всеми узнаваемого образа.

Последним выступлением на сцене станет концерт в Одессе 13 июля – он обещает быть грандиозным, с собой артист привезет не только сценическую маму, но коллектив, состоящий из 20 человек, передают "Вести".

"Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе", - рассказал Данилко.

Напоследок артист устроит прощальный тур по городам Украины, который стартует через год – по его словам, это будут большие гастроли.

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", - отметил артист.

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