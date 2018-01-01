"Верка, вы потрясающая!!!". Брежнева позировала в нежном образе, фото

Снимок певицы в соцсети собрал более 96 тысяч лайков.

Вера Брежнева позировала в нежном образе instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в длинной юбке цвета слоновой кости и в белом топе с рукавами.

Снимок в нежном образе был сделан в Италии, за 19 часов он собрал более 96 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"... даже не знаю, что сказать", — подписала фото исполнительница и добавила хэштег #ненадостесняться.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Верка, вы... потрясающая!!!", — написал alekseiglushchenko8682. "Великолепная девушка, теплое лето, все прекрасно — что еще сказать", — отметила ogoroshinka. "Красивая", — считает impi1991.

Вера Брежнева позировала в нежном образе instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.

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