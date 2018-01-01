"Весь район, наверное, испугала": российская спортсменка-медалистка выложила откровенное фото (18+)

На снимке девушка стоит на подоконнике спиной.

На снимке девушка стоит на подоконнике спиной, прикрывшись занавеской. "Кому понадобилась моя одежда?" – гласит подпись к фото.

В ответ некоторые подписчики предложили скинуться ей на новую одежду. "Весь район, наверное, испугала", – написал один из них.

Отметим, что Фаткулину лишили серебряной медали Олимпиады в Сочи в 2017 году. Причиной стало нарушение антидопинговых правил. Она отстранена от участия в Олимпийских играх пожизненно.

Ранее Настя Каменских поделилась черно-белым снимком с Потапом. Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.

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