Веснушки, размытый макияж и образ Монро: Кристина Агилера снялась в необычной фотосессии

Певица снялась для глянца "Paper".

Популярная американская певица Кристина Агилера удивила поклонников новой сьемкой для известного журнала "Paper".

Автором снимков стала Зои Гроссман. В кадре Агилера предстает в различных образах. На одних фото певицы запечатлена в образе Мэрилин Монро без грамма макияжа и с веснушками, на других артистка сменила нежный образ на более дерзкий. Кристина изображена с размытым мейкапом, отклеивающимися накладными ресницами, и черной помадой.

Ранее Кристина Агилера призналась, что состояла в отношениях с геем.