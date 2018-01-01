Сегодня, 03:37 RSS

Веснушки, размытый макияж и образ Монро: Кристина Агилера снялась в необычной фотосессии

Сегодня, 03:01
Агилера < >
< >
1 / 12 Певица снялась для глянца «Paper» (Фото: papermag.com)

Певица снялась для глянца "Paper".

Популярная американская певица Кристина Агилера удивила поклонников новой сьемкой для известного журнала "Paper".

Автором снимков стала Зои Гроссман. В кадре Агилера предстает в различных образах. На одних фото певицы запечатлена в образе Мэрилин Монро без грамма макияжа и с веснушками, на других артистка сменила нежный образ на более дерзкий. Кристина изображена с размытым мейкапом, отклеивающимися накладными ресницами, и черной помадой.

Ранее Кристина Агилера призналась, что состояла в отношениях с геем.
Теги:  
Кристина Агилера, фотосессия, Монро, без макияжа
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...