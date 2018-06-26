Въезд в Украину запрещен: Наташа Королева окончательно проиграла суд, певица в ярости

Верховный суд отказал певице в удовлетворении жалобы.

Верховный суд отказал певице в удовлетворении жалобы Фото: bonjourglamour.ru

Украинская певица Наташа Королева , которой запретили вьезд в Украину на 5 лет, окончательно проиграла суд. Артистка ранее подала в Верховный суд жалобу на решение первой и апелляционной инстанций, которые признали запрет законным.

Однако Верховный суд отказался признавать незаконными решения о запрете на въезд в Украину Королевой, передает решение от 15 июня ZIК.

"В удовлетворении кассационной жалобы ОСОБА2 (Наталии Королевой, - прим. ред.) - отказать", - сказано в постановлении суда.

Суд мотивировал это решение постановлением СБУ от 2016 года.

"Иностранка проводит деятельность, которая создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершение противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины. Используя СМИ, она поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории АР Крым", - сказано в постановлении СБУ от 2016 года.

На своей странице в Instagram Королева уже отреагировала на такую новость: выложила фото со своей мамой с подписью: "Мама, а ты верила и надеялась! Ну ничего прорвемся".

Королева в Instagram пообещала обратиться в международный суд instagram.com/koroleva__star

Дальше в посте она раскритиковала судебную систему, и пожаловалась, что решение суд вынес без вызова представителей сторон.

"Решение вынесено Верховным Судом в предварительном судебном заседании без вызова представителей сторон. Верховный суд проигнорировал доводы адвокатов Порывай Н. В. о нарушении Службой безопасности Украины порядка сбора доказательств и порядка принятия решения о запрете певице въезда в Украину. Фактически, Верховный Суд уклонился от рассмотрения дела по существу, оставив без ответа вопрос о наличии правовых оснований для запрета въезда в Украину", - отметила Королева.

Также артистка пообещала обжаловать действия украинской судебной системы в Европейском суде по правам человека.

"Поскольку решение Верховного Суда не подлежит обжалованию, дальнейшие действия по восстановлению нарушенных прав Порывай Н. В. возможны только путем обжалования действий судебной системы в Европейский суд по правам человека!", - резюмировала певица.

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