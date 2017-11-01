Victoria's Secret показали Fantasy Bra за 2 млн долларов

Ювелиры трудились над изделием 350 часов.

Лаис Рибейро Instagram

27-летняя "ангел" известного бренда нижнего белья Victoria's Secret Лаис Рибейро, которая в этом году удостоилась чести "выгулять" самый дорогой бюстгальтер по подиуму известного шоу, предстала перед фотографами.

Об этом пишет jetsetter.

Fantasy Bra, получивший название "Ночи шампанского", был создан швейцарской ювелирной компанией Mouawad. Для его создания были использованы 600 драгоценных камней: бриллианты, желтые сапфиры и голубые топазы с общим весом 600 карат.

"Во время первой примерки я плакала. В нем ты чувствуешь невероятную власть и силу, кажется, что твоя работа сполна окупилась, — признается Лаис. — Я никогда так много не плакала, а ведь у меня есть ребенок. Я просто не могла поверить в то, что выбрали меня. Это невероятно".

Публикация от Victoria's Secret (@victoriassecret)Ноя 1 2017 в 1:29 PDT

Публикация от Victoria's Secret (@victoriassecret)Ноя 1 2017 в 6:11 PDT

Напомним, шоу Victoria's Secret впервые пройдет в Китае.