"Видок, как у трансвестита". В Сети раскритиковали необычное фото Анастасии Волочковой

Одна из интернет-пользовательниц отметила, что у балерины "фигура, как у мужика".

Анастасия Волочкова поделилась в соцсети новым фото https://instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть необычную фотографию, на ней она запечатлена возле купели для бани со льдом и топором.

Снимок артиста опубликовала на своей странице в Instagram, ряд интернет-пользователей оставили под ним негативные комментарии.

"Видок, как у трансвестита", — полагает ekaterina9516. "Фигура, как у мужика", — написала liusi3329.

"Просто ужасная фигура у этой женщины", — отметила oks___666. "Мужик с топором", — считает uma6266.

Анастасия Волочкова поделилась в соцсети новым фото https://instagram.com/volochkova_art

Напомним, в январе Анастасия Волочкова в Интернете эмоционально отреагировала на критику от пользователей — "заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет". До этого в соцсети раскритиковали ее фото с отдыха на Мальдивах.