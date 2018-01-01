Вика из "НеАнгелов" показала стильный образ на прогулке в Монте-Карло

Артистка позировала в длинном платье в горошек.

Смеюха поделилась новым фото с отдыха instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха похвасталась стильным образом во время отдыха в Монако.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Для прогулки в парке Монте-Карло певица выбрала длинное белое платье в черный горох на запах с глубоким разрезом, аккуратную шляпу и сандалии на низком ходу.

Поклонники пришли в восторг от такого фото, и расхвалили певицу за скромный образ.

"Вика, ты не перестаешь нас приятно удивлять", "Чеховская девушка...", "Вы прекрасны!", "Вика красотка такая", "Wow! Красотка, шикарная и нежная!", - оставляли комплименты юзеры.

Певица показала стильный образ instagram.com/vikanablack

Ранее Вика из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру.

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