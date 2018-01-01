Вика из "НеАнгелов" порадовала фанатов нежным образом

Певица удивила поклонников легким весенним макияжем.
Артистка выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором артистка запечатлена с обновленной прической и нежным макияжем.
"Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас. Наш внутренний мир отзеркаливает полноценно наш внешний облик. Пусть ваш мир будет ярким, блестящим и глубоким, как внутри, так и снаружи", - подписала снимок Смеюха.
Поклонники восхитились таким не агрессивным макияжем и отметили, что артистке очень идет новый образ.
"Не признала))) думаю что за девченка))", "Шикарный макияж!", "Неотразимая красотка", "Настоящая такая))!", - восхищались поклонники.