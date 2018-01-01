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Вика из "НеАнгелов" порадовала фанатов нежным образом

Сегодня, 15:30

Певица удивила поклонников легким весенним макияжем.

Вика Смеюха
Певица удивила поклонников легким весенним макияжем vikanablack/instagram
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в новом образе.

Артистка выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором артистка запечатлена с обновленной прической и нежным макияжем.

"Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем.  Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас. Наш внутренний мир отзеркаливает полноценно наш внешний облик. Пусть ваш мир будет ярким, блестящим и глубоким, как внутри, так и снаружи", - подписала снимок Смеюха.

Поклонники восхитились таким не агрессивным  макияжем и отметили, что артистке очень идет новый образ.

"Не признала))) думаю что за девченка))", "Шикарный макияж!", "Неотразимая красотка", "Настоящая такая))!", - восхищались поклонники.  
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Виктория Смеюха, НеАнгелы, певица, образ, макияж
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