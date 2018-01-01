Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов идеальной фигурой

Артистка отправилась на отдых, и решила покрасоваться стройными формами.

Виктория Смеюха поделилась новым фото с отдыха instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась снимком с отдыха во Франции.

Яркое фото певица выложила на своей странице в Instagram. На снимке певица позирует в слитном купальнике темно-синего цвета.

"Болье-сюр-Мер в переводе с французского гласит "красивое место у моря". И еще французы говорят, что поселение обладает особенной притягательной силой. А теперь признавайтесь, кто на этом кадре больше притягивает и задерживает на себе взгляд? Я? Либо тот парень, который позирует сзади?", - шутливо спросила фанатов Смеюха.

Фанаты отметили, что артистка не зря работает над собой в спортзале – ее фигура выглядит лучшей мотивацией для ее поклонниц.

"Ваша фигура - пример для подражания", "Какая Вы красивая и шикарная женщина! Люблю вас и не перестаю вами восхищаться!", "Где такую талию выдают?", "Фигура сногсшибательная!", - оставляли комплименты подписчики.

Виктория Смеюха покрасовалась фигурой в купальнике instagram.com/vikanablack

Ранее Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов стройной фигурой.

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