"Долгоносик" Виктор Андриенко рассказал, что мешает украинским актерам выглядеть, как голливудские звезды

Зарубежным актерам нужно постоянно держать себя в форме.

Виктор Андриенко Главред

Известный артист объяснил, почему наши актеры мужского пола не следят за собой.

Об этом актер театра и кино, звезда проекта "Шоу долгоносиков", сценарист, режиссер Виктор Андриенко рассказал на чате в "Главреде".

"Каждый выбирает то, что считает нужным. Кто-то считает, что нужно похудеть, кто-то — что нужно быть стильным... Зарубежные звезды понимают, что есть очень большая конкуренция. Если даже известный актер играет в мюзикле на Бродвее уже много лет, выходя на сцену каждый день, он относится к себе требовательно, потому что знает: если он не сможет нормально спеть или сыграть, то его быстро заменят другим актером. Поэтому зарубежным актерам нужно постоянно держать себя в форме, не зависимо от того, есть ли у него деньги на спортзал и стилиста, или нет", — считает Андриенко.

Он также вспомнил опыт американских актеров: "Когда-то американские актеры рассказывали мне, что, будучи молодыми, они вдвоем снимали комнату и весь день проводили, занимаясь танцами, вокалом, актерским мастерством и кастингами. И все эти "факультативы" были за отдельные деньги у отдельных репетиторов. То есть они изначально знали, что такое конкуренция, и что нужно не только следить за собой и своим внешним видом, но и работать. А когда человек перед выходом на сцену выпивает пару стаканов водки, закусив их чесночком, и это все во время спектакля несет в первый ряд, то это вам, зрителям, надо решать — будете вы платить за спектакль при участии такого актера, пойдете ли на его фильм, получит ли рейтинги сериал... Может, тогда актер задумается и что-то изменит. Но часто это заканчивается тем, что актер спивается, ища проблемы не в себе, а в ком-то другом. К сожалению, я знаю много таких примеров", — рассказал артист.

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